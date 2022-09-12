«Московскую заставу» восстановят к 300-летию Екатеринбурга

Столбы сделают из трех пород гранита, добытого на разных уральских месторождениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два гранитных обелиска бывшей «Московской заставы» восстановят в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Их установят на перекрестке проспекта Ленина и улицы Московской. Изменения в постановлении об объектах, подлежащих строительству, реконструкции и капремонту до 2025 года утвердил мэр Алексей Орлов.

- Для того, чтобы обелиски логично вписались в современный городской ландшафт, принято решение выстроить их в уменьшенном масштабе по сравнению с историческим аналогом, - говорится в сообщении.

Столбы сделают из трех пород гранита, добытого на трех уральских месторождениях. Пьедестальную часть выполнят из Южно-Султаевского гранита. Он имеет красно-коричневый цвет с черными вкраплениями. Верхнюю часть сделаю в светлых оттенках Сибирского и Исетского гранитов. Кроме того, обелиски оснастят архитектурной полсветкой.

Ране стало известно, что на реконструкцию памятников столицы Урала выделят почти миллиард рублей. 32 миллиона рублей выделят на возвращение бюстов Петра I и Екатерины I, а также на восстановление «Московской заставы».