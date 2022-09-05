В мэрии Екатеринбурга выделили почти миллиард рублей на восстановление исторических памятников

Объекты культурного наследия восстановят и приспособят к современному использованию до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга выделил почти миллиард рублей на реконструкцию исторических памятников города. Объекты культурного наследия восстановят и приспособят к современному использованию до 2025 года. Всего в мэрии выделили 977 683 300 рублей на восстановление зданий и двух городских плотин.

Самым дорогим объектом стала «Фабрика-Кухня УЗТМ». Постройку признали объектом культурного наследия еще в 2014 году, а на ее восстановление выделят 328 миллионов рублей. На втором месте по затратам – реконструкция древней плотины Исетского пруда. На нее потратят 60 миллионов рублей.

Всего в мэрии собираются отремонтировать около 40 объектов. Среди них есть здания, расположенные вблизи Литературного квартала. Например, литературно-мемориальный дом-музей Мамина-Сибиряка и дом, в котором жил сам писатель. На ремонт жилого дома В. И. Иванова выделили еще 43 миллиона рублей.

В списке также есть конструктивистский «Дом контор», построенный в 1932 году. На него выделили 33 миллиона рублей. Среди строений эпохи конструктивизма есть и комплекс домов на Ленина, 25, где находится знаменитый «Дом-расческа».

До этого стало известно, что еще 32 миллиона рублей выделят на возвращение бюстов Петра I и Екатерины I. Исторические объекты были установлены в Екатеринбурге еще в конце 19-го века, в 2023 году их вернут в Исторический сквер. На эти же средства восстановят «Московскую застава» - два гранитных обелиска, которые были установлены не пересечении современных улиц Ленина и Московской перед приездом императора Александра I.Обелиски установили здесь в 1924 году, они простояли до 1920 года.