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Общество12 сентября 2022 11:31

На Урал привезли зараженные кавказские сливы

На них нашли карантинного вредителя
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В регион привезли две партии по 19 тонн

В регион привезли две партии по 19 тонн

Фото: Александр ГЛУЗ

В Свердловскую область привезли кавказские сливы, зараженные карантинным вредителем - калифорнийской щитовкой. Фрукты были выращены в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому Управление Россельхознадзора по Свердловской области, осуществляющее фитосанитарный надзор, разрешило ввоз двух партий кабардинских слив, - говорится в сообщении.

В каждой партии по 19 тонн фруктов. Дерево, зараженное калифорнийской щитовкой, ослабевает. Его кора начинает трескаться и отмирать. Листья такого дерева опадают, а урожай снижается. В итоге растение засыхает.

Ранее в Свердловскую область завезли больше 100 тонн слив, зараженных бурой монилиозной гнилью. Фрукты приехали из Кыргызстана и Казахстана. Образцы слив отобрали на одной из баз в Екатеринбурге.