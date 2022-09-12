В Екатеринбурге начали судить 16-летнего подростка, который три года насиловал сводную сестру

Подростку грозит срок в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела 16-летнего школьника, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней сводной сестры. Согласно картотеке суда, подростку вменяют 51 преступный эпизод.

- Сначала эпизодов было около 30. Он находится под стражей. Видимо, раскололся, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

По версии следствия, школьник терроризировал сестру на протяжении трех лет. В ноябре прошлого года девочка сама обратилась к директору гимназии и рассказала о приставаниях брата.

- Женщина сразу же обратилась в районный отдел по делам несовершеннолетних. Ученица пояснила, что впервые сводный брат надругался над ней в январе 2019 года, когда родителей не было дома, - сообщал ранее инсайдер «КП-Екатеринбург».

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.