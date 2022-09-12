Нарушение оперативно было устранено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в день выборов выявлены нарушения. Об этом сообщается в telegram-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области.

- Агитационные материалы были размещены менее чем в пятидесяти метрах от избирательных участков, что запрещено Избирательным кодексом Свердловской области, - рассказали в ЦОН.

Агитационные листовки обнаружили возле участков №2213 и №2214 в ДК «Юбилейный и рядом с участком №2209 в Доме детского творчества «Спутник» в Ленинском районе. Нарушение оперативно было устранено.

Напомним, эксперты отметили низкое количество нарушений на прошедших выборах. По словам председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, о каких-то серьезных нарушениях во время выборов в Свердловской области 11 сентября 2022 года говорить не приходится. Малое количество нарушений специалисты связывают с хорошим технологическим оснащением площадок и работой наблюдателей.