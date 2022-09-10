Волонтеры рассказали, как нашли заблудившуюся в уральском лесу семью с ребенком

Волонтеры съезжались из разных городов региона. Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как нашли в лесу заблудившуюся семью. 4 сентября в 44-летняя Марина, 42-летний Дениса и их 11-летнюю дочь надеялись на недолгую прогулку недалеко от Екатеринбурга и не собирались отходить далеко от дома. Однако через три часа стало понятно, что они не могут выйти из леса.

- Маме удалось связаться по телефону с родственниками и попросить о помощи. Близкие сначала пробовали искать потерявшихся своими силами, затем обратились в полицию и поисковый отряд, - сообщают волонтеры.

Звонок на горячую линию отряда заявка поступила в 22:43. Через 20 минут объявили сбор добровольцев. Через час на месте поиска развернулся штаб. Волонтеры съезжались из разных городов региона. Прибыл кинолог, добровольцы на мотоциклах и квадроциклах. В 00:15 первые группы ушли на задачи.

У потерявшейся девочки есть заболевание, при котором нужно регулярно принимать лекарства. Ребенок к тому времени уже пропустил один прием. Поиск осложнялся тем, что никто не знал, где именно семья вошла в лес. Из садоводческого товарищества есть три выхода.

Поиски продолжались до рассвета. Настало утро понедельника. В 08:00 пришло СМС, что телефон пропавшей женщины появился в сети. Связь постоянно пропадала, телефон быстро садился. Через 30 минут удалось установить примерные координаты семьи.

К точке незамедлительно отправились два квадроцикла, два мотоцикла и две пешие группы, но ориентиров для того, чтобы быстро найти пропавших было недостаточно. На помощь пришел местный охотник. Он смог понять, где находится семья и выехал туда на своей машине. Спустя 40 минут прозвучало: «Найдены. Живы!».