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Общество9 сентября 2022 16:26

Новым генеральным директором КУМЗа стал бывший топ-менеджер «Роснано»

На предприятии уже подтвердили, что эта информация соответствует действительности
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: пресс-служба «Каменск-Уральского металлургического завода»

Фото: пресс-служба «Каменск-Уральского металлургического завода»

Новым генеральным директором «Каменск-Уральского металлургического завода» стал бывший заместитель председателя правления «Роснано» Михаил Ненюков. На предприятии уже подтвердили, что эта информация соответствует действительности.

Как пишет местный интернет-портал KU66.RU, в 2016 году Михаил Ненюков был назначен на пост первого замгендиректора по операционной деятельности и производственной системе АО «Концерн «Калашников». С 2021 по 2022 год он был заместителем председателя правления, операционным директором в «Роснано».

Ранее стало известно, что Япония ввела санкции против «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ) из-за спецоперации России в Украине. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Японии.

Свердловскому заводу больше не будут поставлять продукцию из Японии. Всего в этот список попали 49 компаний.