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Общество9 сентября 2022 8:56

На полках свердловских магазинов появятся зараженные нектарины

В них нашли калифорнийскую щитовку
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Зараженными оказались почти 28 тонн нектаринов

Зараженными оказались почти 28 тонн нектаринов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловскую область привезли 28 тонн зараженных нектаринов из Узбекистана. Их разрешили продавать в регионе, сообщает уральское Управление Россельхознадзора.

Агрономы нашли на фруктах карантинного вредителя плодовых культур - калифорнийскую щитовку. Она встречается в лесах, садах и на декоративных насаждениях. Пораженное щитовкой дерево ослабевает, его кора отмирает, а листья преждевременно опадают. Урожай от этого вредителя резко снижается. В итоге дерево засыхает.

- Поскольку высокий фитосанитарный риск интродукции вредителя несет зараженный посадочный материал, а зараженные плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск, ввоз почти 28 тонн узбекских нектаринов для продажи населению разрешен, - сообщили в Россельхознадзоре.

В Свердловскую область также завезли больше 100 тонн слив, зараженных опасным заболеванием – бурой монилиозной гнилью. 8,3 тонны приехали из Кыргызстана. Еще 103,7 тонны доставили из Казахстана.