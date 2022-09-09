Температура воздуха составит днем +11…+13 градусов. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В пятницу, 9 сентября, Екатеринбург накрыл мощный ливень. Дождь застал некоторых горожан врасплох.

- Вышла из офиса до ближайшего магазина, зон не взяла. И тут обрушился ледяной ливень. Мало того, что промокла, еще и замерзла, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница столицы Урала Анна.

По данным Уральского Гидрометцентра, 9 сентября будет облачно с прояснениями и ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит днем +11…+13 градусов.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра сообщила, что в Свердловской области потеплеет в середине сентября. А пока в регионе будет стоять холодная погода. С 12 по 18 сентября циклон отступит на север и унесет с собой холод. С 13 по 18 сентября температура днем будет подниматься до +12…+17 градусов.