В конце второй-начале третьей декады сентября на Урал опять придет похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потеплеет в середине сентября. А пока в регионе будет стоять холодная погода, которая обусловлена влиянием обширного циклона. Об этом сообщает главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

- В ближайшие 5-6 дней наш регион останется в циркуляции этого циклона: пройдут не очень интенсивные дожди, температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, ночью местами вероятны заморозки -1 …-2 градуса, - рассказала она.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 18 сентября циклон отступит на север и унесет с собой холод. Осадков в этот период будет мало, а воздух начнет прогреваться.

С 13 по 18 сентября температура воздуха ночью ожидается +4…+9 градусов. Днем она будет подниматься до +12…+17 градусов. В конце второй-начале третьей декады сентября на Урал опять придет похолодание до заморозков.