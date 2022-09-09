Родители заступились за учителя биологии, который накричал на пятиклашек

Новый учитель появился в школе с этого учебного года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители учеников школы № 138 заступились за нового учителя биологии. Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист накричал на учеников пятого класса.
- Мой сын учится в пятом классе. Ранее у него был другой биолог. Мальчик в восторге от нового учителя, очень ему понравился. Даже не верится, что такое могло произойти.
В департаменте образования Екатеринбурга отметили, что школу уже посетили сотрудники управления образования района.
- Сегодня школу посетили сотрудники Управления образования района. Состоялась их встреча с руководством школы и учителем. В целях урегулирования конфликтной ситуации в понедельник, 12 августа, запланировано общение педагогов и руководства школы с родителями класса, - пояснили в департаменте образования.
Ранее мы рассказывали об учительнице истории Светлане Золочевской, которая лишилась работы после скандала. Школьники нашли TikTok женщины, где женщина откровенно рассказывала о проблемах в личной жизни.