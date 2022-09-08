На Вторчермете потушили крупный пожар

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в переулке Энергетиков на Вторчермете разгорелся крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 сентября в 16:36.

- На площади 150 квадратных метров сгорели: надворные постройки, частная баня, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали пять пожарных машин и 16 спасателей, которые потушили огонь в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:40.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Красноуральске на улице Устинова загорелась квартира. На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые эвакуировали 12 жильцов и спасли четырех человек, в том числе троих детей.