На Вторчермете потушили крупный пожар

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге в переулке Энергетиков на Вторчермете разгорелся крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 сентября в 16:36.
- На площади 150 квадратных метров сгорели: надворные постройки, частная баня, - рассказали в региональном МЧС.
На место оперативно приехали пять пожарных машин и 16 спасателей, которые потушили огонь в 17:52, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:40.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что в Красноуральске на улице Устинова загорелась квартира. На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые эвакуировали 12 жильцов и спасли четырех человек, в том числе троих детей.