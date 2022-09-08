В Красноуральске из задымленной двухэтажки эвакуировали 12 человек

На улице Устинова загорелась квартира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске на улице Устинова загорелась квартира. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 8 сентября в 5:25.

- На площади 10 квадратных метров повреждена стена, потолок домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и восемь спасателей, которые эвакуировали 12 жильцов и спасли четырех человек, в том числе троих детей. Огонь был потушен 5:33, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:55. Информация о пострадавших не поступала.