Больше всего людей проживает в Тагилстроевском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за минувшие 10 лет население города уменьшилось на 20 тысяч человек. Перепись населения, проходившая в 2021 году, показала, что в муниципалитете проживают 341,7 тысячи уральцев.

По данным местного издания TagilCity.ru, в 2010 году этот показатель составлял 361,8 тысячи человек. Известно, что женщин в городе проживает больше, чем мужчин. Их насчитывается 184,8 тысячи (54,1%).

Больше всего людей проживает в Тагилстроевском районе, следующим по населенности идет Дзержинский, а следом Ленинский. Также отмечается, что преобладающим является городское население.

Напомним, в Свердловской области численность населения будет падать до 2036 года по неблагоприятному и среднему вариантам демографической ситуации. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие 14 лет.