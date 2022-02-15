В Свердловской области население будет сокращаться до 2036 года

При самых благоприятных условиях коэффициент рождаемости будет равен 9,8 на тысячу человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области численность населения будет падать до 2036 года по неблагоприятному и среднему вариантам демографической ситуации. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие 14 лет.

При благоприятном развитии событий показатели смертности и рождаемости сравняются к 2036 году. По неблагоприятному прогнозу, рождаемость будет падать до 2030 года, а к 2036 году немного вырастет.

При самых благоприятных условиях коэффициент рождаемости будет равен 9,8 на тысячу человек. Получается, что он все равно будет ниже текущего уровня. Кроме того, при неблагоприятном развитии событий коэффициент смертности к 2036 году может вырасти до 15,7 на тысячу человек. В 2021 году он доходил до 15,2. По благоприятному прогнозу смертность будет 9,8 на тысячу человек.

По самому плохому прогнозу, к 2036 году население Свердловской области снизится до 3 884 000 человек. Эта цифра учитывает не только естественную убыль населения, но и отток мигрантов. Сейчас в области — 4 282 000 человек. При самых благоприятных условиях население увеличится и составит 4 318 000 человек.