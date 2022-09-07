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Общество7 сентября 2022 11:45

В Екатеринбурге владелец Mercedes повесил табличку с нецензурным словом вместо номера

Оно переводится как «вообще все равно»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В городском ГИБДД заявили, что водитель нарушает правила

В городском ГИБДД заявили, что водитель нарушает правила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге владелец внедорожника Mercedes повесил вместо номера на заднем бампере табличку с нецензурным словом, которое переводится как «вообще все равно». Об этом сообщает E1.RU.

В городском ГИБДД заявили, что водитель нарушает правила. Управление машиной даже без одной из двух табличек с госномерами считается нарушением. Действия владельца Mercedes попадают под ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

В декабре 2021 года в интернете появилось видео, на котором молодые люди установили ворота и начали играть в футбол прямо на проезжей части в Екатеринбурге. При этом блогеры заняли одну из полос дороги. По второй продолжали ехать машины. На кадрах видно, что мяч иногда вылетал на вторую полосу. Блогерам за это выписали штрафы.