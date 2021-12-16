Полиция оштрафовала блогеров, устроивших футбольный матч посреди дороги в Екатеринбурге

Нарушителями оказались местные жители Екатеринбурга. Фото: кадр с видео, опубликованном на странице instagram.com/timurkaa/

Блогерам, которые устроили футбольный матч прямо посреди проезжей части в Екатеринбурге, выписали штрафы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник пресс-службы Валерий Горелых.

- Рисковых парней оштрафовали по статье 12.29 КоАП РФ («Нарушение ПДД пешеходом») и по части 1 статьи 20.2 КоАП за организацию опасной игры. Суд рассмотрел материалы полиции и оштрафовал каждого из блогеров на 10 тысяч рублей, - рассказал он.

По словам Горелых, нарушителями оказались местные жители Екатеринбурга: 19-летний неработающий Тимур, ее коллега 21-летний Александр и 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes Дмитрий.

- Компания молодых людей через сайт объявлений в интернете наняла иномарку для того, чтобы к месту футбольного матча доставить команду игроков. Все это было придумано, чтобы снять и смонтировать «крутой» ролик, - объяснил Горелых.

Водителя, который привез блогеров, привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ за нарушение требований дорожного знака «Остановка запрещена». Его оштрафовали на полторы тысячи рублей.

На днях в интернете появилось видео, на котором молодые люди установили ворота и начали играть в футбол прямо на проезжей части дороги рядом с центром Екатеринбурга. При этом блогеры заняли одну из полос дороги. По второй продолжали ехать машины. На кадрах видно, что мяч иногда вылетал на вторую полосу.

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