Полиция начала проверку из-за блогеров устроивших футбольный матч посреди дороги в Екатеринбурге

В полицию жалоб на блогеров не поступало. Фото: кадр с видео, опубликованном на странице instagram.com/timurkaa/

Жители Екатеринбурга обсуждают резонансное видео, снятое блогерами. На записи, опубликованной в Instagram они установили ворота и стали играть в футбол прямо на проезжей части дороги рядом с центром города.

- Не доехали до стадиона, - написал в Instagram пользователь, опубликовавший видео.

При этом блогеры с футбольными воротами заняли одну из полос дороги. По второй продолжали ехать машины. Иногда мяч вылетал на вторую полосу. В ГИБДД уточнили, что в дежурную часть на действия блогеров никто жалобу не подал.

- В соответствии с ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части навстречу транспортному потоку, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.