Под Нижним Тагилом сгорели два частных дома

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Евстюниха Нижнего Тагила утром, 7 сентября, на улице Мостовая произошел пожар. Огонь охватил два частных дома и надворные постройки. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров, и уничтожил их.

- В 06:07 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Почти час пожарным потребовалось, чтобы локализовать огонь. В 07:26 им удалось ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 10:58. О пострадавших не сообщается.

Напомним, на Вторчермете ночью, 7 сентября, вспыхнула квартира на втором этаже пятиэтажки на Зенитчиков. Прибывшим на место звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам из задымленного дома были спасены два человека.