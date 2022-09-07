На Вторчермете пожарные спасли двух человек из задымленной пятиэтажки

Огонь распространился на площади два квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Вторчермете ночью, 7 сентября, вспыхнула квартира на втором этаже пятиэтажки на Зенитчиков. Прибывшим на место звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам из задымленного дома были спасены два человека.

- В 02:29 поступило сообщение о пожаре В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. В 02:43 огонь локализован, в 02:48 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил имущество в квартире. О пострадавших не сообщается.

Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 03:29.