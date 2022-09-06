В Свердловской области за август пропало 128 человек

Из них девять пропавших найдены погибшими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области за август 2022 года пропало 128 человек. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», из них девять пропавших найдены погибшими, живыми – 91 человек.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, продолжается поиск на местности. Обратите внимание на тех, кто рядом с вами, возможно, их сейчас ищут, - рассказали волонтеры.

Ранее мы писали, что волонтеры поискового отряда «Прорыв» рассказали подробности пропавших в лесу пенсионеров 69 лет и 71 года. В Режевском городском округе пожилая супружеская пара 5 сентября ушла за ягодами и потерялась. Выбраться самостоятельно у них не получилось, поэтому они позвонили «112».