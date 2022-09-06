Пассажирка неисправного самолета «Уральских авиалиний» рассказала подробности аварийной посадки

У пассажиров самолета не было паники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из пассажирок самолета «Уральских авиалиний» с неисправным шасси рассказала о том, как прошла аварийная посадка в аэропорту Кольцово. По словам врача-гинеколога Елены Маясиной, у пассажиров не было паники, а самолет удачно приземлился в Екатеринбурге. После посадки пассажиры направились на другое судно.

- У нас, на самом деле все хорошо. Была неисправность шасси, мы кружили над Екатеринбургом, чтобы сжечь топливо. Сели очень мягко, очень хорошо, народ обеспечили горячим питанием, - поделилась в социальных сетях пассажирка неисправного судна Елена Маясина.

Напомним, утром 6 сентября самолет «Уральских авиалиний» кружил над Сысертью больше часа. Он вырабатывал топливо для аварийной посадки в аэропорту Екатеринбурга из-за обнаруженной неисправности. О ней сообщил пилот после взлета.

На борту, как сообщили в прокуратуре, находилось 162 пассажира, шестеро из них – дети. Судно благополучно приземлилось, а пассажирам предоставили резервный борт.