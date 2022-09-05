Московский подрядчик обновит подсветку на здании мэрии Екатеринбурга

Заявку на аукцион мэрии подала только одна компания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тендер на обновление подсветки на здании мэрии Екатеринбурга выиграла московская компания. Победителем стало ООО «Стройстандарт сервис». Это следует из данных на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 106,8 миллиона рублей. Заявку на аукцион подала только одна компания. Речь идет об обновлении подсветки на здании администрации со стороны проспекта Ленина.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на обновление подсветки на здании администрации. Согласно техзаданию, подрядчик должен предусмотреть отдельные расцветки для Дня Победы, Дня города и Нового года. Также указан цвет подсветки для повседневности. Работы нужно закончить к 1 мая 2023 года.