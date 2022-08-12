На здании мэрии Екатеринбурга сделают подсветку за 107 миллионов

Работы нужно будет закончить к 1 мая 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на подсветку здания администрации потратят 106,8 миллиона рублей. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Речь идет о том, чтобы установить подсветку на здании со стороны улицы Ленина. Заявки будут принимать до 29 августа. Работы нужно будет закончить к 1 мая 2023 года.

При этом предусмотрены отдельные расцветки для Дня Победы, Дня города и Нового года. Также указан цвет подсветки для повседневности.

Ранее, в мае 2022 года, у здания мэрии Екатеринбурга спилили старые голубые ели, которые росли возле ратуши ровно 30 лет. Больные деревья поменяли на новые. Замену проблемным елям нашли достаточно быстро, в «Императорском питомнике» в Казани нашли подходящие варианты высотой до 4,5 метров.