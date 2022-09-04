В Каменске-Уральском 22-летний водитель без прав влетел в остановку

На молодого человека составлен административный протокол. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском на улице Алюминиевая произошло ДТП. Как сообщает «КП-Екатеринбург» региональная Госавтоинспекция, 3 сентября в 23:47 22-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ 21093 не справился с управлением и влетел в остановку.

- Никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомашина получила механические повреждения, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На молодого человека составлен административный протокол за управление автомобилем без прав.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге около дома на Бисертской,129 водитель автомобиля Lada Granta сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло 3 сентября в 16:10.