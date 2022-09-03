В Екатеринбурге водитель Lada Granta сбил 12-летнюю девочку

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге около дома на Бисертской,129 водитель автомобиля Lada Granta сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло 3 сентября в 16:10.

- Водитель допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

В результате аварии девочку с травмами головы и ноги она доставили в больницу.

Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей проводить объяснять детям, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам, а перед этим остановиться и убедиться в безопасности перехода.

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