В Екатеринбурге водитель Nissan сбил восьмилетнего мальчика

Мальчик играл с друзьями и выбежал дорогу. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге во дворе дама на Базовом переулке, 52 водитель Nissan Juke сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок играл во дворе с друзьями и выбежал на дорогу. ДТП произошло 2 сентября в 20:10. В результате аварии мальчика с переломом правого бедра доставили в больницу.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Juke, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомашин, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

За рулем автомобиля Nissan Juke находился 42-летний мужчина со стажем вождения 4 года. По его словам, мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных автомашин. Водитель экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они опросили участников происшествия, провели замеры и составили процессуальные документы.