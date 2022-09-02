Директора института физкультуры УрФУ отказались выпускать из СИЗО

В середине июня Шурманова задержали на рабочем месте в ФОКе на улице Коминтерна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО экс-директора института физической культуры Евгения Шурманова, которого летом этого года обвинили в особо крупном мошенничестве и заключили под стражу.

- В суде рассмотрели апелляционные жалобы, поданные защитой Шурманова Е.А., на постановление Верх-Исетского районного суда от 4 августа 2022 года, - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно этому постановлению, ему продлили содержание под стражей до 8 октября, в ведомстве это решение оставили без изменений.

Напомним, в середине июня Шурманова задержали на рабочем месте в ФОКе на улице Коминтерна, ранее в его институте прошли обыски.

Позже стало известно, что Евгений Шурманов в 2019 году сменил отчество с «Геннадьевич» на «Александрович», чтобы скрыть давнюю судимость за грабеж.