«Все к этому шло»: в Екатеринбурге арестовали директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова

Шурманова задержали 15 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 8 августа директора института физической культуры и спорта Евгения Шурманова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Шурманова задержали 15 июня, ранее в его институте прошли обыски.

- Уголовное дело находится в производстве следственной части главного следственного управления МВД России по Свердловской области, - пояснил официальный представитель главка Валерий Горелых.

До августа Шурманов будет в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Источник близкий к окружению арестованного пояснил «КП-Екатеринбург», что задержание Шурманова не стало неожиданностью для его подчиненных.

- Да, все к этому шло. У него всегда были «мутные» схемы, - отметил источник.

Напомним, что в конце весны Шурманов вызвал на бой олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева.

- Хочется доверять силовым органам. Если его отправили в СИЗО, значит были на это причины. Видимо он может скрыться за границей, - прокомментировал арест Шурманова боксер Мехонцев.

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