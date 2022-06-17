«Все к этому шло»: в Екатеринбурге арестовали директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова

Шурманова задержали 15 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал до 8 августа директора института физической культуры и спорта Евгения Шурманова. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Шурманова задержали 15 июня, ранее в его институте прошли обыски.
- Уголовное дело находится в производстве следственной части главного следственного управления МВД России по Свердловской области, - пояснил официальный представитель главка Валерий Горелых.
До августа Шурманов будет в СИЗО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Источник близкий к окружению арестованного пояснил «КП-Екатеринбург», что задержание Шурманова не стало неожиданностью для его подчиненных.
- Да, все к этому шло. У него всегда были «мутные» схемы, - отметил источник.
Напомним, что в конце весны Шурманов вызвал на бой олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева.
- Хочется доверять силовым органам. Если его отправили в СИЗО, значит были на это причины. Видимо он может скрыться за границей, - прокомментировал арест Шурманова боксер Мехонцев.
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