В Екатеринбурге школьница пришла на 1 сентября в нижнем белье

Социальный педагог должен объяснить ученице, что так приходить в школу нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученица 10 класса 1 сентября пришла на линейку в школу № 92 в бюстгальтере, юбке и на каблуках. Об этом сообщает портал Е1.RU. Однако по данным «КП-Екатеринбург», речь идет об ученице 8 класса.

- За ребенком никогда подобного поведения не замечали, никто просто не мог такого ожидать. Объяснить причину девушка не смогла, - рассказал директор школы Максим Калинин.

Он отметил, что 2 сентября девушка должна прийти в учебное заведение с родителями. Социальный педагог должен объяснить ученице, что так приходить в школу нельзя.

Это не единственное экстравагантное появление ученика на праздничной линейке в День знаний в 2022 году. В гимназии № 108 в первый учебный день ученик 7 класса пришел в женском платье. Сообщение о странном поведении 13-летнего парня поступило в правоохранительные органы. Отец школьника объяснил, что он просто дурачился.