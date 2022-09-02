В гимназии Екатеринбурга проводят проверку из-за мальчика, который пришел в платье

В женском платье в школу пришел семиклассник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гимназии № 108 Екатеринбурга сегодня, 2 сентября проводят проверку из-за мальчика, который пришел в платье. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник. По данным инсайдера, в учебное заведение нагрянули представители администрации города.

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко не ответил на звонок корреспондента «КП-Екатеринбург». Редакция запросила комментарий в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, ученик 7 класса школы № 108 имени Василия Татищева в женском платье пришел на торжественную линейку в День знаний. Как стало известно «КП-Екатеринбург», сообщение о странном поведении 13-летнего Александра (имя изменено – прим.ред.) поступило в правоохранительные органы.

- Потихоньку собираем документы на эту семью. Он уже получил «по шапке» за это, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Отец мальчика подтвердил, что его сын пришел в школу в женской одежде и заявил, что мальчик дурачился. Отвечать на вопрос о возможном наказании для подростка он отказался.