Полуголые модели устроили фотосессию у корпуса УрФУ

Модели позировали на фоне розовой ткани. Фото: ТГ-канал "Свет Екатеринбург"

Полуголые модели устроили фотосессию у корпуса Уральского Федерального университета на улице Ленина, 51. Девушек в откровенных розовых нарядах заметили еще 27 августа, многие екатеринбуржцы посчитали их поведение непристойным.

Девушек в откровенных розовых нарядах заметили еще 27 августа. Фото: ТГ-канал "Свет Екатеринбург"

Результат их фотоссесии опубликовал ТГ-канал «Свет Екатеринбург». Модели позировали на фоне розовой ткани на ступеньках института, у одной из девушек была надета ярко-желтая балаклава.

На снимок с моделью в купальнике они прикрепили надпись «Playboy».

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге преподавательница тверка Яна Кэт станцевала в откровенном наряде на улице Вайнера. Видео, набравшее больше трех тысяч просмотров, опубликовано на странице в Instagram* девушки.

*экстремистская платформа на территории РФ