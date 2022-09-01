Полицейские убедили девочку вернуться домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга раскрыли обстоятельства пропажи 14-летней школьницы. Девочка, о местонахождении которой ничего не было известно с 26 августа, сама вернулась домой после беседы с сотрудниками МВД. Она объяснила, что сбежала, так как хотела пожить без контроля взрослых. В день ухода из дома она сказала маме, что выйдет к друзьям.

- Разыскиваемая самостоятельно явилась домой. Сотрудники полиции связались с ней по телефону и убедили вернуться. С подростком проводится профилактическая работа, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается поиск пропавшего Гурьянова Никиты. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 15-летнего школьника ничего неизвестно с 25 августа.