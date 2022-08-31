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Общество31 августа 2022 19:15

В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник

О его местонахождении ничего неизвестно с 25 августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в голубую футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В день пропажи он был одет в голубую футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге ищут пропавшего Гурьянова Никиту Вячеславовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 15-летнего школьника ничего неизвестно с 25 августа.

В день пропажи он был одет в голубую футболку, черную ветровку, серые кроссовки и черные брюки.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Гурьянова Никиты Вячеславовича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшую Анну Тарасенко. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», последний раз 14-летнюю школьницу видели 26 августа в Чкаловском районе города.