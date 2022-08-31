В Екатеринбурге полиция разыскивает 14-летнюю девочку со шрамом на щиколотке

В день пропажи она была одета в голубые джинсы. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге ищут пропавшую Анну Тарасенко. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», последний раз 14-летнюю школьницу видели 26 августа в Чкаловском районе города.

В день пропажи она была одета в голубые джинсы, голубой свитер и черные кроссовки с белой подошвой.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: темный (каре)

Цвет глаз: карий

У девочки на щиколотке правой ноги шрам.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-12, 102 (02) или инфоргу поиска Игорю 8-962-316-55-42.