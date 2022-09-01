Завершены поиски девятилетних мальчиков, пропавших в поселке Шабровском

Мальчиков нашли волонтеры поискового отряда «Прорыв»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Шабровском завершили поиски девятилетних мальчиков, пропавших за день до Дня знаний. Разыскивали школьников волонтеры и сотрудники полиции. Утром, 1 сентября, их нашли добровольцы из поискового отряда «Прорыв».
- Найдены оба. Обнаружил наш отряд, - сообщила «КП-Екатеринбург» руководитель отряда Наталия.
Напомним, 31 августа в Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девочки. Школьницу искали несколько дней. К счастью, с ней все в порядке.
Сейчас в Екатеринбурге ищут пропавшего Гурьянова Никиту. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 15-летнего школьника ничего неизвестно с 25 августа.