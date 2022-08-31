В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы со шрамом

31 августа девочка была найдена живой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней девочки. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», школьницу видели последний раз 26 августа в Чкаловском районе города.

31 августа девочка была найдена живой. Об этом на своей страницы ВКонтакте сообщили волонтеры отряда.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ищут пропавшего Гурьянова Никиту Вячеславовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 15-летнего школьника ничего неизвестно с 25 августа.

В день пропажи он был одет в голубую футболку, черную ветровку, серые кроссовки и черные брюки.