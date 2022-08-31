Red Wings просит разрешить летать из Екатеринбурга в Иран

Red Wings хочет выполнять эти полеты три раза в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings хочет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Тегеран и Исфахан. Перевозчик обратился за разрешением в Росавиацию.

Red Wings хочет выполнять эти полеты три раза в неделю. Авиакомпания подала заявки на допуск к рейсам еще из 13 городов России. Также перевозчик хочет запустить дополнительные полеты из Казахстана, Китая, Катара, ОАЭ, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

Ранее Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings летать из Екатеринбурга в два китайских города. Теперь перевозчик сможет выполнять полеты в Хайкоу и Санья два раза в неделю.

А до этого Red Wings разрешили осуществлять из Екатеринбурга чартерные рейсы в израильский Тель-Авив. Планируется, что лайнеры будут отправляться трижды в неделю.