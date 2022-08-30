В Екатеринбурге водитель иномарки спровоцировал пробку, столкнувшись с трамваем

По предварительной версии, водитель иномарки пытался развернуться и не заметил движущийся трамвай. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге водитель иномарки Volkswagen Polo спровоцировал пробку общественного транспорта, столкнувшись с трамваем, который ехал по улице Татищева. Авария произошла поздним вечером 30 августа.

- Сообщение о происшествии поступило в 22:07 по местному времени. По предварительной версии, водитель иномарки пытался развернуться и не заметил движущийся трамвай. На место приехали медики, они осматривают пассажирку из автомобиля, пока информации о пострадавших не поступало, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, вечером на проспекте Космонавтов в направлении Верхней Пышмы выросла пробка из автомобилистов. Как сообщали подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург», на перекрестке с улицей Фрезеровщиков перевернулся грузовик.