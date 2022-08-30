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Происшествия30 августа 2022 13:22

На проспекте Космонавтов выросла пробка из-за перевернувшегося грузовика

Авария произошла на перекрестке с улицей Фрезеровщиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Информации о пострадавших не поступало. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Информации о пострадавших не поступало. Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проспекте Космонавтов в направлении Верхней Пышмы выросла пробка из автомобилистов. Как сообщают подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург», на перекрестке с улицей Фрезеровщиков перевернулся грузовик.

В отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» уточнили, что инспекторы уже работают на месте, обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, утром 30 августа на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта скопилась огромная пробка. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Затор образовался на дублере Сибирского тракта. Длина пробки превышает 10 километров. По данным ФКУ «Уралуправтодор», на 14 километре Тюменского тракта идут дорожные работы. Движение в сторону Екатеринбурга сужено до одной полосы.