У «старого» вокзала в Екатеринбурге (музей СвЖД) появится платформа для ретро-поезда «Уральский экспресс»

Фото из архива РЖД

Вдоль здания, со стороны станции Екатеринбург-Пассажирский, строится посадочная платформа, от которой будет отправляться туристический ретро-поезд «Уральский экспресс» в Верхнюю Пышму.

Платформа получит название «Екатеринбург I Исторический», а старый железнодорожный вокзал вновь начнет выполнять свою историческую – транспортную – функцию. Через него туристы будут проходить на платформу для посадки в ретро-поезд. Для создания аутентичной атмосферы на перроне железнодорожники оборудуют навесы с металлическими резными опорами, выполненными под старину.

Туристический ретро-поезд «Уральский экспресс» будет курсировать по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК. Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники. В вагоне-ресторане можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни.

Предоставлено пресс-службой РЖД

Для организации регулярного курсирования туристического поезда СвЖД и холдинг УГМК провели подготовку железнодорожной инфраструктуры: выполнили капитальный ремонт путей станции Шувакиш и станции Электролитная в Верхней Пышме (АО «Уралэлектромедь»). На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, которая называется «Верхняя Пышма. Музей». СвЖД провела реконструкцию пассажирских вагонов в стиле ретро, разработала технологию и регламенты организации перевозок, подготовила локомотивы на паровой тяге (три паровоза).

В настоящее время на станции Шувакиш СвЖД возводит пассажирское здание и деревянную платформу в стиле «эпохи паровозов», благоустраивает прилегающую территорию. В модульном пассажирском здании для туристов организуют специальную фотозону – кабинет управляющего вокзалом с мебелью и предметами интерьера в стиле конца XIX – начала XX вв, оборудуют буфет и санитарные комнаты. Конструктив вокзала и платформы уже готовы, в соответствие с графиком ведутся строительно-монтажные и отделочные работы.

Запуск ретро-поезда «Уральский экспресс» планируется в конце сентября.