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Здоровье27 августа 2022 17:16

Больше тысячи случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Свердловской области

108 свердловчан госпитализировали
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
За последние недели в регионе резко выросло число новых случаев коронавируса

За последние недели в регионе резко выросло число новых случаев коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова рост заболеваемости коронавирусом. На 27 августа по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано еще 1029 случаев заражения новой инфекцией. Из них 108 свердловчан госпитализировали. Один человек, заболевший коронавирусом, за минувшие сутки скончался. В то же время из больниц выписали 656 выздоровевших.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в Свердловской области было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В ведомстве в связи с этим рекомендовали ввести масочный режим.