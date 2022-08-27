В Екатеринбурге лесопарк рядом с автобусным кольцом превратили в общественный туалет

На водителей и кондукторов пожаловались горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на водителей и кондукторов, которые превратили в Краснолесье лесопарк рядом с автобусным кольцом в общественный туалет. По словам местных жителей, им надоело терпеть зловоние.

- Все это безобразие происходит на Вонсовского – Чкалова, - рассказал читатель E1.RU. - По-видимому, на конечной остановке отсутствует туалет, поэтому работники транспорта идут справлять свою нужду в близлежащие кусты.

Сейчас, по словам местного жителя, вдоль тропинок все завалено туалетной бумагой и использованными прокладками.

Напомним, ранее жители Уралмаша пожаловались на сотрудников транспортной компании, которые справляют свою нужду в парке Победы, расположенном рядом с конченой остановкой.