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Общество28 января 2022 12:03

Жители Уралмаша пожаловались на водителей автобусов, справляющих нужду в парке

Также они недовольны валяющимся там мусором
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Туалет в парке устроили сотрудники ООО «Форт-Транс»

Туалет в парке устроили сотрудники ООО «Форт-Транс»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители Уралмаша пожаловались на сотрудников транспортной компании, которые справляют свою нужду в парке Победы, расположенном рядом с конченой остановкой. Об этом сообщает паблик «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» «ВКонтакте».

- Вопрос к транспортной компании ООО «Форт-Транс». Почему на конечной остановке маршруток № 053, вы не можете оборудовать элементарный туалет и мусорный бак для своих сотрудников? – приводит паблик слова подписчика.

Фото: паблик «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» «ВКонтакте»

Фото: паблик «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» «ВКонтакте»

Пользователь добавил, что также в лесу валяется бытовой мусор и презервативы. По словам подписчика, никто это убирать не будет, и весной все будет лежать на траве.

Ранее стало известно, что Широкореченский полигон на окраине Екатеринбурга, который на протяжении полувека был главной городской свалкой, ждут перемены. Его превратят в холм, засеянный травой, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.

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