В подъезде новостройки в Екатеринбурге из-под пола забил фонтан

Фото: скриншот с видео

В подъезде новостройки на 8 Марта, 20/4 в ЖК «Ботанический сад» из-под пола забил фонтан. Это произошло во время сильного ливня накануне, 26 августа.

Как рассказал очевидец в telegram-канале «Екатеринбурга №1», в воде оказался второй этаж. Эпический фонтан, бьющий в потолок сняли на видео.

Жилой комплекс обслуживает УК «ТЭН-Сервис». Получить оперативно комментарий компании не удалось.

Напомним, проливной дождь, прошедший вечером, 25 августа, за считанные минуты затопил улицы и дороги мегаполиса. Он сопровождался сильным грохотом от ударов молний.