Проезжую часть тут же затопило Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Еще утром 25 августа в уральской столице было чистое голубое небо, но ближе к вечеру его заполонили плотные серые тучи. Проливной дождь за считанные минуты затопил улицы и дороги мегаполиса. Он сопровождался сильным грохотом от ударов молний.

- Я вышла из офиса буквально на пару минут, чтобы добежать до аптеки за углом. Чудом успела добежать обратно. Дождь зарядил настолько сильный, что люди на улице за пару минут успели промокнуть до нитки, - поделилась читательница «КП-Екатеринбург».

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании в Свердловской области. 27 августа на севере региона столбик термометра опустится до +6 градусов.

В ближайшие три дня на Урале ожидается жаркая погода от +26 до +31 градусов. 26 августа местами возможен кратковременный дождь. 27 августа осадков не ожидается.

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