В Свердловской области клещи покусали 47 тысяч человек

В Екатеринбурге зарегистрировали 33,3% от всех пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, по данным на 22 августа, клещи покусали 47 005 человек. За минувшую неделю в больницы обратилось 97 пострадавших уральцев. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- Среди детей зарегистрировано 8 093 случая присасывания клещей, - говорится в сообщении.

Клещи покусали жителей 67 муниципалитетов Свердловской области. В Екатеринбурге зарегистрировали 33,3% от всех пострадавших. Кроме того, в регионе зафиксировали 104 случая клещевого вирусного энцефалита и 410 случаев лайм-боррелиоза.

Ранее, в июне, Роспотребнадзор назвал места на Урале, где клещи кусают чаще всего. Среди них Слободо-Туринский и Байкаловский муниципальные районы, а также Дегтярск, Пышминский, Талицкий, Тугулымский и Тавдинский городские округа.