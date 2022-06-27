Роспотребнадзор назвал места на Урале, где клещи кусают чаще всего

Всего случаи укусов клещей зарегистрировали в 66 муниципалитетах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего в Свердловской области клещи кусают людей в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Насекомые активны в Дегтярске, Пышминском, Талицком, Тугулымском и Тавдинском городских округах. Также превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более выявлено в Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле и Ирбитском муниципальном образовании.

Всего случаи укусов клещей зарегистрировали в 66 муниципалитетах области. По данным на 20 июня, в регионе от насекомых пострадали 31 371 человек. Из них 6 264 – дети.

Среднеобластной показатель составляет 750,9 на 100 тысяч населения. Это на 7% выше аналогичного периода 2021 года. Также это выше среднего многолетнего уровня.