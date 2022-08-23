Жителю Екатеринбурга, который выдавливал глаз девушке, вынесли приговор

Художницы получили травмы и теперь им трудно работать. Фото: личная страница Риты Хаак / пресс-служба проекта «Справимся вместе»

Мужчину, напавшего на свою супругу в Екатеринбурге, приговорили к 200 часам исправительных работ. Инцидент произошел в мае, когда Александр Белов в состоянии алкогольного опьянения избил Галину Белову и художницу Риту Хаак на почве ревности: Галина привела в дом свою новую девушку.

- Мировой судья 4 участка Орджоникидзевского района признала Александра виновным по статье 119.1 уголовного кодекса РФ и приговорила его к 200 часам обязательных работ, а также к выплате 20 000 рублей морального вреда Рите Хаак, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ресурсном центре «Справимся вместе».

Суд рассмотрел уголовное дело в двух заседаниях. За это время Белов не прекращал публичные оскорбления в социальных сетях в сторону девушек. Кроме того, Александр незаконно проник в квартиру и дачу своей экс-супруги, украл вещи, а затем продал, чтобы оплатить штрафы.

В суде мужчина свою вину не признал. В свое оправдание он заявил, что предупредил Риту Хаак о том, что если художница не покинет квартиру, он ее изобьет.

- Это событие разделило мою жизнь на «до» и «после». В тот вечер я впервые осознала, что человек сейчас оставит меня без глаз и, скорее всего, убьет. Я считаю, что нам с Галиной повезло. После этого я посчитала нужным добиться наказания для Александра, который неоднократно дрался и приставал к девушкам.

До этого, 2 июня нападавшего признали виновным по статье «Побои» в Орджоникидзевском суде. В тот вечер Александр не только пытался выдавить глаза Рите Хаак, но и прокусил пальцы своей бывшей жене Галине. Из-за чего она временно потеряла трудоспособность.

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