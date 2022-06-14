В Екатеринбурге мужчина жестоко избил бывшую, когда узнал, что она нашла себе девушку

Художницы получили травмы и теперь им трудно работать. Фото: личная страница Риты Хаак / пресс-служба проекта «Справимся вместе»

В Екатеринбурге мужчина напал на свою супругу, когда узнал, что у нее появилась другая. Речь идет о семье художников Александра и Галины Беловых. В настоящее время супруги не живут вместе и разводятся. Поэтому Галина начала строить отношения с известной художницей Ритой Хаак.

31 мая Белов находился в квартире Галины, когда его бывшая пришла туда со своей пассией. Александру это не понравилось.

- В тот вечер Александр был пьян и напал на Риту, снял её очки и стал выдавливать глаза. Он прижимал Риту к полу и давил на грудь. Галина попробовала оттащить его, и за это он прокусил ей два пальца. В результате у Галины воспалилась рана на пальцах. Она потеряла трудоспособность на некоторое время. Зрение Риты из-за травм ухудшилось, - рассказывает пресс-секретарь проекта «Справимся вместе» Алла Чикинда.

Девушки прошли судмедэкспертизу. Уже 2 июня в Орджоникидзевском суде Александра Белова признали виновным по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои».

- Я считаю, что в цивилизованном обществе, с гуманистическими ценностями личность художника нельзя отделить от его работ. Нельзя сказать: «Ну и ладно, что он или она абьюзер, алкоголик, насильник, зато он гений», - говорит Рита Хаак.

Александру назначили два штрафа по 5 000 рублей. Но на этом дело не закончилось и полицейские возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». А все потому, что муж художницы угрожал Рите Хаак расправой.

- Мы удивлены, что суд так быстро отреагировал. Теперь ждем, когда пройдет судмедэкспертиза, чтобы знать, какой вред здоровью Риты причинен, - рассказала «КП-Екатеринбург» юрист проекта «Справимся вместе» и Анна Плюснина.

В полиции «КП-Екатеринбург» также уточнили, что Александр привлечён к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ за нанесение побоев. Коме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». По словам Анны Плюсниной, муж Галины в суде не принес свои извинения перед девушками.

- В России нет закона, предусматривающего уголовную ответственность за домашнее насилие. Наш пример показывает, как мы уязвимы и незащищены от нападения. А также сколько ежедневных историй мы видим про домашнее насилие, - подчеркнула Галина Белова.